In un panorama editoriale in continua evoluzione, la figura dell’agente letterario viene posta al centro dell’attenzione come elemento chiave per supportare gli autori. La casa editrice indipendente, in questo contesto, si trova di fronte alla sfida di definire un’identità chiara e di prendere decisioni coraggiose. La discussione si concentra sulla necessità di scelte consapevoli per navigare le complessità del settore e raggiungere i lettori in modo efficace.

In un panorama editoriale sempre più complesso, in cui pubblicare un libro non significa automaticamente raggiungere i lettori, la figura dell’agente letterario torna a essere centrale per orientare gli autori e costruire percorsi editoriali consapevoli. È in questo contesto che si inserisce il lavoro di Francesca Costantino, agente letterario, editrice, promotrice editoriale, scrittrice e giornalista, che negli anni ha sviluppato un vero e proprio ecosistema editoriale capace di accompagnare gli autori dalla nascita di un manoscritto fino alla promozione del libro. Dopo anni di lavoro all’interno di una importante casa editrice nazionale, Francesca ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio degli autori attraverso Agenteletterario.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Francesca Costantino: ”Una casa editrice indipendente deve avere il coraggio di scegliere edi costruire un’identità precisa”

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