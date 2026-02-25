Pecci Books arriva Cattelan Con la sfida pop di Accento casa editrice indipendente

Alessandro Cattelan partecipa a un evento al Centro Pecci Books, portando una sfida pop con la sua presenza. La causa è l’annuncio di una serata dedicata alla cultura e alla musica, organizzata dall’editore indipendente Accento. Cattelan si confronterà con Gianmario Pilo e Matteo B., creando un'occasione per discutere di arte e intrattenimento. L’appuntamento si tiene sabato sera alle 21.15, attirando appassionati e curiosi.

Serata speciale per Centro Pecci Books, sabato alle 21.15: l'ospite sarà Alessandro Cattelan, insieme a Gianmario Pilo e Matteo B.Bianchi, per raccontare l'avventura di Accento, la casa editrice indipendente fondata quattro anni fa dal celebre conduttore televisivo e radiofonico. Quattro anni con l'Accento - Il Ritorno Pop all'Editoria è il titolo dell'incontro a ingresso libero. Scoprire nuove voci inedite della narrativa italiana e ripescare autori dimenticati o fuori catalogo: è l'avventuroso spirito con cui nel 2022 a Milano è nato il progetto. La squadra guidata da Cattelan - lettore vorace e famoso su Instagram per la rubrica #recensionivelocidilibri - punta a mettere l'accento su vecchi e nuovi talenti poco noti nel campo della scrittura, indirizzandosi soprattutto alla narrativa con brevi puntate nella saggistica.