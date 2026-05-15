Dal 30 aprile sono disponibili online i modelli 730 precompilati per la dichiarazione dei redditi 2026. I contribuenti possono consultare i moduli, apportare eventuali modifiche o accettarli così come sono, e inviarli tramite internet. La procedura rientra nelle scadenze previste per la presentazione della dichiarazione, con le istruzioni ufficiali che indicano le modalità di accesso e di invio dei documenti. La fase di consultazione rimarrà aperta fino alla scadenza stabilita dal calendario fiscale.

Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - La dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo. I modelli 730 precompilati, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane; inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l'utente con un'interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dichiarazione dei redditi 2026, 730 precompilato: istruzioni e scadenza

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Dichiarazione dei redditi 2026, le date e le novità

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