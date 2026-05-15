Di fronte ai recenti episodi di violenza di genere avvenuti nel mondo del teatro e delle università, si rende evidente come tali situazioni richiedano un intervento immediato. La presenza di comportamenti maschilisti e atteggiamenti patriarcali continua a manifestarsi in ambienti pubblici e accademici, alimentando un problema che coinvolge diverse realtà italiane. Le denunce e le segnalazioni di casi di abuso e molestie sono aumentate, evidenziando la necessità di affrontare con fermezza questa problematica.

Che la società italiana sia ancora profondamente permeata da una mentalità patriarcale e da diffusi comportamenti maschilisti è cosa troppo nota per dovervi insistere. La violenza di genere ne è la manifestazione più evidente ma non la sola, come conferma la perdurante scarsità di donne nei ruoli apicali e le molte maggiori difficoltà che in ogni caso esse debbono affrontare per affermarsi e occupare posizioni nella società rispetto ai loro omologhi maschili. Il teatro non fa eccezione, se pensiamo che – seppur aumentate rispetto al passato – sono ancora troppo poche percentualmente le registe e ancor meno le donne in posizioni direttive negli enti teatrali, sia per la prosa che per la lirica (rimando in proposito ai dati disponibili sul sito dell’associazione Amleta ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di fronte ai casi di violenza di genere nel teatro e nell’università non si può più far finta di niente

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Africa’s Last Great Wilderness: Where the Wild Still Decides Everything

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