violenza di genere duecento casi in dodici mesi

In un anno sono stati registrati circa duecento casi di violenza di genere. Sara Corallo, psicologa e psicoterapeuta della Struttura

"Il silenzio è l’alleato più forte della violenza contro le donne ". Lo afferma con convinzione Sara Corallo, dirigente psicologa e psicoterapeuta della Struttura "Persona, famiglia e genitorialità" dell’ ATS della Montagna. Ecco, dunque, perché è importante parlare, parlarne, anche attraverso i numeri. Numeri che, da soli, parlano di un fenomeno drammaticamente diffuso. Oltre 200 contatti in provincia di Sondrio, più di un centinaio in Valcamonica: sono le donne che nel corso del 2025 si sono rivolte ai centri antiviolenza sul territorio dell’ATS della Montagna. I dati riguardano tutti gli accessi ai servizi dedicati nel corso degli ultimi 12 mesi, contatti ai quali i centri hanno fornito risposte e interventi differenziati a seconda delle singole situazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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