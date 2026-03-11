Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, ha commentato il nepotismo affermando che molte persone lo vedono come un'opportunità, ma in realtà, se non viene gestito correttamente, può causare più problemi che vantaggi. Ha sottolineato che, senza una buona gestione, questa pratica può portare a insoddisfazione e tensioni. Le sue parole evidenziano la percezione diffusa di questa dinamica nel mondo dello spettacolo.

“Il nepotismo? È qualcosa che la gente vede con il luccichio negli occhi. In realtà, se non lo si sa gestire, porta più infelicità che benefici ”. Anche per Deva Cassel avere la strada spianata per il successo nel mondo dello spettacolo potrebbe comportare dolori. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, la 21enne figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel che esordì come modella a 14 anni per Dolce & Gabbana, per poi affermarsi a livello internazionale nel mondo della moda e infine debuttare con successo nel cinema (I l Gattopardo di Netflix ), ha raccontato la sua esperienza di attrice sul set di un remake a produzione francese di Il fantasma dell’opera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nepotismo? Se non lo si sa gestire, porta più infelicità che benefici”: parla Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci

