Destini interrotti di Marika Bile sarà presentato nella sede dell' associazione Rise Up

Domani, 16 maggio, presso la sede dell'associazione Rise Up a Casapesenna, si terrà la presentazione del libro “Destini interrotti” scritto da Marika Bile. L'evento culturale prevede l'incontro con l'autrice e la discussione sul suo lavoro. La presentazione si svolgerà in una location dedicata alle iniziative culturali dell'associazione. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio il contenuto e le tematiche affrontate nel libro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui