Destini interrotti di Marika Bile sarà presentato nella sede dell' associazione Rise Up
Domani, 16 maggio, presso la sede dell'associazione Rise Up a Casapesenna, si terrà la presentazione del libro “Destini interrotti” scritto da Marika Bile. L'evento culturale prevede l'incontro con l'autrice e la discussione sul suo lavoro. La presentazione si svolgerà in una location dedicata alle iniziative culturali dell'associazione. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio il contenuto e le tematiche affrontate nel libro.
Appuntamento culturale domani (16 maggio) presso la sede dell'associazione Rise Up di Casapesenna. E' in programma, infatti, la presentazione del libro dal titolo “Destini interrotti” di Marika Bile. Un volume che parla di storie vere, di fragilità e di speranza. In cui si mette in evidenza una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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