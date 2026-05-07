Ambulatori palestra e uffici nella sede rinnovata dell’associazione

È stata completata la ristrutturazione della sede dell’associazione, che ora si estende su 1.200 metri quadrati in più rispetto alla struttura precedente. La nuova area ospita ambulatori, una palestra e uffici, ampliando gli spazi destinati alle attività dell’organizzazione. La sede si trova tra Bardalone, Campo Tizzoro e Pontepetri, e ora offre più servizi e spazi per le attività quotidiane.

Milleduecento metri quadrati aggiunti alla già capiente struttura che ospita la Pubblica Assistenza di Bardalone, Campo Tizzoro e Pontepetri. È il risultato più evidente emerso nell’assemblea convocata per approvare il bilancio del 2025. I lavori per rendere utilizzabile l’ampio spazio che l’associazione presieduta da Elio Penna ha acquistato nel 2021, sono terminati e appena possibile verranno iniziati quelli di allestimento dei tramezzi necessari a dividere l’area in ambulatori, palestra, uffici e quant’altro previsto. La realizzazione di questa prima parte del progetto di ampliamento della sede non ha però rallentato l’attività quotidiana, ne è prova il fatto che l’associazione ha chiuso il 2025 con un bilancio positivo e una forte attività sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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