Negli ultimi dieci anni, in Italia, 156mila negozi hanno chiuso i battenti, lasciando molte città con strade meno animate e locali vuoti. La desertificazione commerciale si manifesta con serrande abbassate e negozi di prossimità scomparsi, trasformando il volto di numerosi centri urbani. La situazione evidenzia un declino che coinvolge molte aree del paese, con un calo evidente delle attività commerciali di vicinato.

Nell’ultimo decennio le città italiane sono finite nella morsa della desertificazione commerciale. Il panorama della attività parla chiaro: serrande abbassate, locali sfitti e meno negozi di prossimità. Stando ai dati diffusi da Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi circa 156mila negozi al dettaglio e attività ambulanti, pari a oltre un quarto del totale nazionale. Al ritmo di 12mila l’anno. Cos’è la desertificazione commerciale e perché riguarda sempre più città. Con l’espressione desertificazione commerciale si indica la progressiva scomparsa dei negozi di prossimità e delle attività tradizionali nei centri urbani. Il report... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia preda della desertificazione commerciale, dal 2012 sono scomparsi 156mila negozi

Articoli correlati

Leggi anche: Commercio, l’allarme di Confcommercio: 156mila negozi scomparsi dal 2012

Serrande abbassate e centri svuotati: secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono spariti oltre 156mila negozi in ItaliaDa anni c’è un rumore che si sente sempre meno nelle città italiane: quello delle saracinesche dei negozi che si alzano la mattina presto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia preda

Desertificazione commerciale: in tredici anni scomparsi 156 mila negozi in ItaliaLe città italiane cambiano volto, tra saracinesche abbassate e centri storici sempre più orientati al turismo. Secondo il report Città e demografia d’impresa di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 ... msn.com

Desertificazione commerciale in Italia: i dati Confcommercio sulla chiusura dei negoziLe città del Nord Italia, come Belluno e Trieste, registrano le maggiori perdite di negozi al dettaglio. Dal 2015 al 2025, le vendite online in Italia sono quasi triplicate, raggiungendo 62,3 miliardi ... italiaoggi.it