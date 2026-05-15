Derby Roma-Lazio nel caos | la sfida al TAR per il nodo della data

Il derby tra Roma e Lazio è finito nel caos, con la Lega Serie A che ha deciso di spostare la data dell'incontro. La proposta è stata bloccata dalla presenza del presidente della Repubblica, che ha impedito l'autorizzazione necessaria. La società che organizza il match ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per cercare di cambiare la decisione. La modifica della data potrebbe avere ripercussioni sul calendario di Napoli e Juventus, coinvolte in altre partite di campionato.

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? Punti chiave Come influenzerà lo spostamento del derby il calendario di Napoli e Juventus?. Perché la presenza di Mattarella blocca la proposta della Lega Serie A?. Chi deciderà l'orario definitivo tra le prossime quarantotto ore?. Quali rischi logistici comporta la sovrapposizione con la finale di tennis?.? In Breve Incompatibilità logistica con la finale di Italian Open allo Stadio Olimpico.. Presenza del Presidente Mattarella richiede dispiegamento forze dell'ordine senza precedenti.. Lazio deve gestire il carico fisico dopo la finale di Coppa Italia.. Slittamento al lunedì impatta Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Roma-Lazio nel caos: la sfida al TAR per il nodo della data ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale Sullo stesso argomento Derby Roma-Lazio: la Lega Serie A ricorre al TAR contro il cambio data? Domande chiave Perché la Prefettura ha bloccato il derby in domenica mattina? Come influisce lo spostamento sul calendario delle altre squadre per... Caos Roma-Lazio, derby rinviato a lunedì. E la Lega Serie A ricorre al TarCome l'alunno che effettua un'abbuffata di studio il giorno prima di un compito in classe, dopo settimane senza aver toccato libro, così la Lega... #Gasperini punta a un record nel derby #RomaLazio, che manca all’ #ASRoma dalla stagione 2015/16: la doppietta nella sfida della capitale in #SerieA. Gli ultimi a riuscirci furono #Garcia, con il 2-0 dell’andata, e poi #Spalletti, che vinse con un netto 1- x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Data e orario Roma-Lazio, accordo UFFICIALE tra Lega e PrefettoParliamoci chiaro, in un mondo ideale e in un sistema calcio realmente funzionante, il caos che si è scatenato in questi giorni sul Derby della Capitale non si sarebbe mai verificato. Conoscendo già d ... asromalive.it Roma-Lazio, Lega Serie A presenta ricorso al Tar su data e orario. News LIVELa Lega Serie A ha presentato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì 18 maggio alle 20.45. La proposta della Serie A era anticipare ... sport.sky.it