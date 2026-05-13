Il derby tra Roma e Lazio, originariamente programmato per il fine settimana, è stato rinviato a lunedì a causa di problemi organizzativi. La Lega Serie A ha annunciato il cambio di data e ha presentato ricorso al Tar, contestando la decisione di spostare la partita. La concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia ha portato alla modifica del calendario, suscitando reazioni tra le società e i tifosi.

Come l'alunno che effettua un'abbuffata di studio il giorno prima di un compito in classe, dopo settimane senza aver toccato libro, così la Lega Serie A si è ricordata all'ultimo della concomitanza tra il derby della Capitale e la finale degli Internazionali d'Italia. Il rimedio trovato in extremis, però, si è scontrato contro la Prefettura di Roma che, a seguito «delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d'Italia», ha stabilito che Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caos Roma-Lazio, derby rinviato a lunedì. E la Lega Serie A ricorre al Tar

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