Derby Roma-Lazio La Russa | Accordo di buon senso sugli orari

Durante un intervento pubblico, un rappresentante istituzionale ha commentato l’accordo raggiunto sulla programmazione degli orari delle partite di calcio tra le squadre della capitale, sottolineando che si tratta di una soluzione ragionevole. Ha aggiunto di essere soddisfatto che sia stata trovata un’intesa che possa soddisfare le esigenze di tutti, nonostante le difficoltà di gestire le questioni organizzative in Italia. La riunione tra le parti aveva come obiettivo principale trovare un punto di equilibrio per il derby tra le due squadre cittadine.

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“È sempre tutto incasinato qua in Italia, non c’è mai un clima sereno del tutto, però sono contento che abbiano trovato un’intesa sull’orario delle partite domenica, mi sembra un’intesa di buon senso, spero che accontenti tutti”. A dirlo è Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine della conferenza Investopia in corso a Milano. La prefettura aveva inizialmente spostato il derby della capitale a lunedì alle 20,45 per ragioni di ordine pubblico: la partita coincideva con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico. L’accordo raggiunto con la Lega Calcio ha definito una soluzione diversa: derby alle 12 di domenica, Internazionali di tennis alle 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Derby Roma-Lazio, La Russa: "Accordo di buon senso sugli orari" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia. Sullo stesso argomento Derby Roma Lazio, questore Roma: “Buon senso spostare la partita”La finale maschile degli Internazionali è in programma domenica 17 maggio alle 17 al Foro Italico. Derby Roma-Lazio, Massucci: "Spostare a lunedì la partita? Buon senso"“Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare... Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby della Capitale ift.tt/4gUeXxJ x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Derby Roma-Lazio, la decisione ufficiale del TARLa Lega Serie A le ha provate tutte per far disputare il derby della Capitale di domenica. Nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis, le istituzioni del calcio avevano d ... calciomercato.it Roma Lazio: dove vedere il derby della Capitale in tv e streamingRoma Lazio derby della Capitale dopo diverse variazioni e spostamenti di orario, dovrebbe disputarsi ... msn.com