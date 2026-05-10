Derby Roma-Lazio Massucci | Spostare a lunedì la partita? Buon senso

Durante una dichiarazione, un rappresentante ha commentato la possibilità di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì, sottolineando che, pur essendo pronti a gestire situazioni complesse, sarebbe più sensato evitare di giocarlo nello stesso giorno degli Internazionali di tennis. Questo torneo ha ormai assunto una risonanza internazionale, pari a quella di una partita di calcio di massimo livello.

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“Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby “. Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo in merito all’ ipotesi di slittamento del derby tra giallorossi e biancocelesti a lunedì 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile del torneo tennistico. “Roma è una città che è sempre uguale a se stessa”, ha aggiunto. “Nel...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Derby Roma-Lazio, Massucci: "Spostare a lunedì la partita? Buon senso" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia. Notizie correlate Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e... Roma-Lazio, caos ordine pubblico: il Derby verso lo slittamento a lunedìIl Foro Italico è una polveriera pronta a esplodere per eccesso di entusiasmo, ma la miccia rischia di accendersi dove non dovrebbe.