Derby di Roma piano sicurezza speciale per il Foro Italico

Per il derby di Roma, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario per il settore dello stadio Olimpico. La partita, prevista di domenica alle 12:00, si svolge in un orario diverso rispetto alle precedenti edizioni. Questa modifica ha contribuito a ridurre in parte la possibilità di uno sciopero tra i tifosi giallorossi. Tuttavia, le forze dell'ordine sono intervenute per garantire l'ordine pubblico e prevenire eventuali criticità attorno all'impianto sportivo.

Il ritorno del Derby della Capitale alla collocazione domenicale delle ore 12:00 disinnesca parzialmente la minaccia dello sciopero del tifo giallorosso, ma costringe le autorità a predisporre un piano di sicurezza straordinario per evitare il caos attorno allo stadio Olimpico. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i sostenitori della Roma hanno confermato che occuperanno regolarmente i propri seggiolini per esporre la coreografia prevista, cancellando la protesta che, in caso di posticipo al lunedì sera, avrebbe visto i gruppi organizzati della Curva Sud stazionare per l’intera durata dell’incontro tra piazza Mancini e il lungotevere Maresciallo Diaz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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