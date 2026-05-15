Derby di Roma piano sicurezza speciale per il Foro Italico

Da sololaroma.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il derby di Roma, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario per il settore dello stadio Olimpico. La partita, prevista di domenica alle 12:00, si svolge in un orario diverso rispetto alle precedenti edizioni. Questa modifica ha contribuito a ridurre in parte la possibilità di uno sciopero tra i tifosi giallorossi. Tuttavia, le forze dell'ordine sono intervenute per garantire l'ordine pubblico e prevenire eventuali criticità attorno all'impianto sportivo.

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Il ritorno del Derby della Capitale alla collocazione domenicale delle ore 12:00 disinnesca parzialmente la minaccia dello sciopero del tifo giallorosso, ma costringe le autorità a predisporre un piano di sicurezza straordinario per evitare il caos attorno allo stadio Olimpico. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i sostenitori della Roma hanno confermato che occuperanno regolarmente i propri seggiolini per esporre la coreografia prevista, cancellando la protesta che, in caso di posticipo al lunedì sera, avrebbe visto i gruppi organizzati della Curva Sud stazionare per l’intera durata dell’incontro tra piazza Mancini e il lungotevere Maresciallo Diaz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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