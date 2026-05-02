Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis

Da funweek.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 ha spostato l’orario, creando un conflitto con il derby tra le squadre di calcio di Roma e Lazio, previsto per domenica 17 maggio. La zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico sarà teatro di due eventi di rilievo internazionale, che si svolgeranno a poca distanza tra loro, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. La coincidenza ha portato a modifiche nei programmi e negli orari di ingresso.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. Domenica 17 maggio sarà una giornata ad altissima concentrazione sportiva nella zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, con due eventi di richiamo internazionale a poche centinaia di metri di distanza. Derby Roma-Lazio verso l’anticipo: ipotesi ore 12.30. Per evitare problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi, la soluzione più concreta è anticipare il fischio d’inizio del derby alla fascia delle 12.30. L’obiettivo è scongiurare la sovrapposizione con la finale del Masters 1000 capitolino, prevista nel pomeriggio sul Centrale del Foro Italico. A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che ha escluso sia l’ipotesi serale sia quella pomeridiana per la stracittadina.🔗 Leggi su Funweek.it

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