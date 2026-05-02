Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 ha spostato l’orario, creando un conflitto con il derby tra le squadre di calcio di Roma e Lazio, previsto per domenica 17 maggio. La zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico sarà teatro di due eventi di rilievo internazionale, che si svolgeranno a poca distanza tra loro, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. La coincidenza ha portato a modifiche nei programmi e negli orari di ingresso.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. Domenica 17 maggio sarà una giornata ad altissima concentrazione sportiva nella zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, con due eventi di richiamo internazionale a poche centinaia di metri di distanza. Derby Roma-Lazio verso l’anticipo: ipotesi ore 12.30. Per evitare problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi, la soluzione più concreta è anticipare il fischio d’inizio del derby alla fascia delle 12.30. L’obiettivo è scongiurare la sovrapposizione con la finale del Masters 1000 capitolino, prevista nel pomeriggio sul Centrale del Foro Italico. A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che ha escluso sia l’ipotesi serale sia quella pomeridiana per la stracittadina.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Finale Internazionali d’Italia ‘sposta’ il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio(Adnkronos) – La finale degli Internazionali d'Italia di tennis 'decide' l'orario del derby Roma-Lazio. Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio; Simonelli annuncia il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre; Effetto Internazionali, la Lega anticipa il derby Roma-Lazio alle 12.30; Ecco il Derby: la vendita dei biglietti parte il 23 aprile alle 16:00. Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di TennisLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Sinner scuote la Serie A, anticipo del derby e calendario della penultima giornata ridisegnatoDerby Roma-Lazio alle 12.30 per evitare la finale degli Internazionali Il derby tra Roma e Lazio, penultima giornata di Serie A, si giocherà domenica ... assodigitale.it Continua il dibattito sul possibile slittamento del derby tra Roma e Lazio a causa della finale dei prossimi Internazionali di tennis #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Derby #RomaLazio #SerieA #Internazionali #Tennis #ForoItalico #St - facebook.com facebook Derby Roma-Lazio verso le 12:30 Secondo il Presidente Simonelli la scelta è obbligata tra sicurezza e Internazionali: si gioca a pranzo. Servirà anche la contemporaneità #asroma #Roma #asr #SerieA #RomaLazio #Derby #Simonelli x.com