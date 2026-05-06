Roma allarme sicurezza | il derby e la finale degli Internazionali insieme preoccupano

A Roma, si registrano preoccupazioni sulla sicurezza in vista di un fine settimana che combina un importante evento sportivo e una partita di calcio. Domenica prossima, la finale di tennis si svolgerà alle 17 e sarà seguita da un match di calcio con circa 10 mila spettatori previsti per le 12. La concomitanza di queste due manifestazioni ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza da adottare.

Il pranzo della domenica allo stadio per il derby della Capitale rischia di saltare. E la protesta di Maurizio Sarri (non c’entra niente. Tutto è infatti legato a questioni di ordine pubblico che stanno creando più di qualche perplessità a Questura e Prefettura di Roma. Cerchiamo di ricostruire i fatti. Nella penultima giornata di campionato è in programma la sfida tra Roma e Lazio, con i giallorossi di Gasperini ancora in corsa per la Champions. La domenica di quello stesso weekend, il 17 maggio, è fissata anche la finale degli Internazionali d’Italia, a pochi metri dall’Olimpico. Una coincidenza che era balzata subito all’occhio nel...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, allarme sicurezza: il derby e la finale degli Internazionali insieme preoccupano Notizie correlate Leggi anche: Roma, Giannini: "Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre" Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di TennisLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, allarme sicurezza: il derby e la finale degli Internazionali insieme preoccupano; Roma, sicurezza stradale, allarme sulla guida in stato di ebbrezza: in aumento le patenti ritirate nel 2026. I numeri; Mattino Cinque: Parma, allarme sicurezza, studenti con il taser Video; C’è il rischio di altre violenze. L’arresto per gli spari al 25 aprile innesca l’allarme sicurezza. Roma, Gra: Tiziano Trifelli settimo morto da gennaio. Allarme sicurezza sul raccordoIl 40enne ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto all'altezza di via Tuscolana. L'A/90 si conferma fra le strade più pericolose d'Italia. Solo ad aprile cinque vittime in quattro incidenti ... roma.corriere.it Gra, sette morti da gennaio: il Raccordo di Roma diventa un caso sicurezzaSette vittime da gennaio sul Gra: dopo la morte di Tiziano Trifelli cresce l’allarme per moto, controlli e sicurezza stradale a Roma ... ilquotidianodellazio.it La vicenda di Mirella Gregori, scomparsa a 15 anni da Roma e mai più ritrovata, è, insieme a quello di Emanuela Orlandi uno dei grandi ‘misteri' italiani. A 38 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 maggio 1983, abbiamo chiesto alla sorella, Antonietta Grego - facebook.com facebook A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com