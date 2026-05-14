Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12

Il derby tra le squadre di Roma si svolgerà domenica 17 maggio alle 12, come comunicato dalla prefettura al termine di un vertice. La decisione è stata presa dopo l'invito del Tar del Lazio a trovare un accordo sull’orario della partita. La gara si disputerà quindi a mezzogiorno, senza ulteriori modifiche o comunicazioni ufficiali. La data e l’orario sono stati confermati dopo la discussione tra le autorità competenti.

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AGI - Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica prossima, 17 maggio. Lo rende noto la prefettura, al termine del vertice dopo l'invito del Tar del Lazio a raggiungere un accordo sull'orario della partita. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. Vertice in Prefettura. A presiedere la riunione il Prefetto Lamberto Giannini. Presenti, tra i vertici delle forze dell'ordine, anche il Questore di Roma Roberto Massucci. Il Tar non decide e rinvia il ricorso all'Avvocatura. Il Tar del Lazio aveva rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso depositato dalla Lega Serie A contro la decisione della prefettura di posticipare il derby (programmato inizialmente dalla Lega alle 12,30 di domenica) alle ore 20,45 di lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il derby Roma-Lazio si accende nella corsa Champions domenica. Sullo stesso argomento Roma-Lazio, il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12Il braccio di ferro si è concluso con il via libera della Prefettura: la Lega Serie A ha ottenuto il cambio d’orario per il derby della Capitale. De Siervo: “Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12.30 con altre 4 partite”Roma, 11 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12. Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45. Lega Calcio ragiona su ricorso al Tar; Roma-Lazio, le news sul derby di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. x.com Il derby Roma-Lazio sarà anticipato a domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, ... ansa.it Il derby Roma-Lazio anticipato a domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, ... ansa.it