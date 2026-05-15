Derby anticipato alle 12 di domenica? Possibile anche Pisa-Napoli nello stesso orario!

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A sta negoziando in vista dell’ultima giornata di campionato, valutando la possibilità di anticipare alcune partite. Tra le opzioni ci sono uno dei derby più attesi e l’incontro tra Pisa e Napoli, entrambi programmati per domenica alle 12. Le decisioni definitive devono ancora essere prese, ma le trattative sono in corso per definire gli orari e l’ordine delle partite. La scelta potrebbe influenzare il programma complessivo della giornata finale del campionato.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Lega Serie A è al centro di trattative fondamentali per riscrivere il calendario dell’ultima giornata di campionato. Questo lavoro è avviato non solo per motivi sportivi, ma anche per esigenze legate alla trasmissione televisiva, alla regolarità del torneo e alla sicurezza pubblica. La situazione è particolarmente complessa, specialmente in vista delle partite chiave per le qualificazioni alla UEFA Champions League. Uno degli eventi più discussi è il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, inizialmente programmato per domenica alle 12:30. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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