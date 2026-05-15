Oggi si tiene un tavolo tecnico per discutere delle sfide tra le squadre in corsa per la Champions League, con particolare attenzione alla partita tra Roma e Lazio, programmata per domenica a pranzo. La Lega ha deciso di spostare questa gara, in linea con le altre partite della stessa giornata, che si svolgeranno negli orari delle partite del Mondiale. La scelta è stata comunicata dal prefetto, che ha autorizzato la programmazione delle gare nello stesso orario, evitando sovrapposizioni con altri eventi sportivi.

Molto rumore per nulla. Anzi per mezz'ora. Una mezz'ora che due giorni fa era per la Prefettura di Roma una strada "non percorribile", ma che ieri sera è diventata la miglior soluzione possibile. Adesso, finalmente, è ufficiale: il derby della Capitale e le quattro gare delle squadre in corsa per la Champions si giocheranno domenica 17 maggio alle 12, orario a cui del resto si giocheranno anche tante sfide del prossimo Mondiale (viene da chiedersi che farebbe a quel punto Sarri versione ct.). Dunque non alle 12.30, come inizialmente previsto dalla Serie A, ma nemmeno lunedì alle 20.45, come voleva il provvedimento del Prefetto, firmato appena tre giorni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Derby e lotta Champions alle 12, passa la soluzione della Lega. Oggi tavolo tecnico, i retroscena

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