Derby e corsa Champions vince la Lega di A | si gioca domenica alle 12

Domenica alle 12 si disputerà il derby di Roma, che vedrà affrontarsi le due squadre principali della Capitale. La decisione di spostare alcune partite ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con un commento di un comico che ha scherzato sulla programmazione. La vicenda ha trovato una soluzione definitiva, chiudendo un episodio che aveva creato incertezza tra le società e gli appassionati. La giornata promette comunque emozioni, con le squadre concentrate sulle sfide di campionato e Champions League.

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«Facciamo giocare la Roma domenica e la Lazio lunedì.» la battuta di Fiorello. Che ha sdrammatizzato la vicenda surreale e ai limiti della follia che ha trovato la parola fine. Un tavolo tecnico tra le parti in Prefettura ha partorito la soluzione definitiva sulla programmazione del derby della Capitale. Che è poi quella indicata dalla Lega Serie A, grazie al buon lavoro diplomatico svolto dal presidente Simonelli (foto), definito dal collega del tennis Binaghi «dirigente fra i più preparati»: Roma-Lazio, che il prefetto voleva lunedì alle 20.45, e di conseguenza le altre 4 partite che riguardano la corsa Champions (Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli) si giocheranno domenica alle 12, quindi con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario stabilito inizialmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Derby e corsa Champions, vince la Lega di A: si gioca domenica alle 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLASSIFICA CHAMPIONS TOTALMENTE FOLLE! || POST ATALANTA-JUVENTUS 0-1! Sullo stesso argomento Leggi anche: Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: stesso orario per le altre partite della corsa Champions Leggi anche: Derby Roma, accordo Lega A-Prefettura: si gioca domenica alle 12 E buon appetito, finalmente. La Prefettura di Roma e la Lega Serie A hanno raggiunto l’accordo: il derby della Capitale e le altre sfide della corsa Champions si giocheranno domenica alle ore 12.00 Meglio tardi che mai #SerieA #milanpress x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Derby e corsa Champions, vince la Lega di A: si gioca domenica alle 12Ok della Prefettura dopo il lavoro diplomatico di Simonelli. Decisiva pure la protesta dei tifosi di Roma e Lazio ... ilgiornale.it Serie A, il derby Roma-Lazio e la corsa Champions domenica alle 12Si giocherà domenica 17 maggio alle 12 il derby tra Roma e Lazio. La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A dopo che il Tar aveva invitato le parti a trovare un accordo. Stes ... tg24.sky.it