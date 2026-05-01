Derby di Roma alle 12 | 30 | la decisione della Lega Serie A

La penultima giornata del campionato di calcio si avvicina e, per il derby di Roma, è stata annunciata una modifica all’orario di inizio. La Lega Serie A ha comunicato che la partita si disputerà alle 12:30, spostandosi rispetto alla programmazione iniziale. Questa decisione influisce sugli appuntamenti televisivi e sugli impegni delle squadre, che si preparano ad affrontare il match in un orario insolito.

La penultima giornata di campionato si prepara a un cambiamento radicale nel palinsesto televisivo e sportivo. Il derby della Capitale, sfida cruciale per gli equilibri della classifica, dovrebbe essere ufficialmente programmato per le 12:30 di domenica 17 maggio. La decisione, seppur ancora in attesa di ratifica definitiva, è stata delineata da Ezio Maria Simonelli, Presidente della Lega Serie A, durante la presentazione del progetto Road to Zero. La scelta di optare per il lunch match nasce da una complessa mediazione tra esigenze televisive, sicurezza urbana e la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, prevista per il pomeriggio dello stesso giorno.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Derby di Roma alle 12:30: la decisione della Lega Serie A Lazio-Lecce 2-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Simonelli "annuncia" il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre Leggi anche: Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ecco il Derby: la vendita dei biglietti parte il 23 aprile alle 16:00; Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale; Simonelli annuncia il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre; Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio. Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della CapitaleAi margini della presentazione della terza edizione di Road To Zero, Ezio Simonelli ha parlato della possibilità più che concreta di spostare la stracittadina alle 12:30 ... romatoday.it Tra derby della capitale e tennis: ipotesi domenica alle 12.30 per Roma-LazioLo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ricordando la presenza di altri eventi e restrizioni legate alla sicurezza. calcioefinanza.it Sinceramente: che ne pensi del DERBY DI ROMA all'ora di pranzo - facebook.com facebook Simonelli: “Derby di Roma alle 12:30. Evitiamo sovrapposizioni con finale degli Internazionali” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com