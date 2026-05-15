Derby e finale degli Internazionali di tennis nessuna marcia indietro | calcio superato

Il calcio, tradizionalmente il principale sport in Italia, si trova a competere con altri eventi di grande rilievo, come il derby e la finale degli Internazionali di tennis, che si svolgono nello stesso periodo. Questi appuntamenti sportivi hanno attirato l’attenzione di pubblico e media senza che si registrino segnali di rinvii o cambi di programma. La presenza di eventi tennistici di rilievo ha portato a un'attenzione diffusa su discipline diverse rispetto al calcio, che comunque resta molto seguito nel Paese.

Il calcio, da sempre considerato il re indiscusso dello sport italiano, sembra ormai avere una compagnia scomoda. E non parliamo di un altro sport qualsiasi, ma del tennis. Se in passato il campionato di Serie A monopolizzava l’attenzione del pubblico, oggi c’è qualcosa che potrebbe scalfire questa posizione. Domenica, in un momento che tanti avrebbero considerato impossibile, il derby della capitale si sarebbe dovuto giocare alle 12.30, mentre la finale degli Internazionali d’Italia, uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale, è programmata per le 17.00. Ma quest’ultima non è una partita come le altre, è un simbolo. A fare... 🔗 Leggi su Sportface.it

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Binaghi: Sogno finale con un italiano, nessuna possibilità di spostarla

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