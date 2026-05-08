A Roma si trascina da alcune settimane una disputa tra il torneo di tennis degli Internazionali d’Italia e il derby di calcio, che si svolgerà domenica 17 maggio alle 17. La finale del torneo di tennis vede tra i favoriti il giovane giocatore italiano, mentre nel frattempo si discute sulle eventuali sovrapposizioni di date e organizzazioni. La situazione resta irrisolta, con i dettagli ancora da chiarire.

È un pasticcio di cui si parla da un paio di settimane ma ancora non se ne viene a capo. Domenica 17 maggio, alle 17, è prevista la finale degli Internazionali Bnl d’Italia, dove si spera giochi e vinca Jannik Sinner. Nel medesimo pomeriggio, però, è previsto anche il derby capitolino Roma-Lazio, che è sempre una partita seguitissima in città, con l’aggiunta che, essendo in finale di stagione, entrambe le squadre si giocano la partecipazione alle competizioni europee: Champions ed Europa League. Jannik Sinner (Ansa). Spostare il derby Roma-Lazio? Sia mai!. Il derby era previsto alle 15, ma si sovrappone alla finale degli Internazionali: l’ area del Foro Italico rischia di essere invasa da 60 mila spettatori per il calcio e altri 10 mila per il tennis.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Derby e Internazionali d’Italia: cosa c’è dietro la guerra tra calcio e tennis a Roma

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