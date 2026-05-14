Derby Roma accordo Lega A-Prefettura | si gioca domenica alle 12

Il derby tra le squadre di Roma e Lazio si svolgerà domenica 17 maggio alle 12. La partita è stata programmata dopo un accordo tra la Lega di Serie A e la Prefettura. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e la scelta è stata presa in considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza. Nessun altro dettaglio sulla durata o eventuali variazioni è stato annunciato. La sfida tra le due squadre è molto attesa dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

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Il derby Roma–Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. La decisione è stata assunta al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito oggi in Prefettura, dopo l’invito del presidente del Tar del Lazio ad avviare un confronto per individuare una soluzione condivisa sulla programmazione della partita. Al vertice hanno preso parte il sindaco di Roma, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il presidente della Lega Serie A, i rappresentanti degli Internazionali di tennis e l’amministratore delegato di Sport e Salute. Sul tavolo il nodo della concomitanza tra il derby... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Derby Roma, accordo Lega A-Prefettura: si gioca domenica alle 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA - LAZIO CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 3 Sullo stesso argomento Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Leggi anche: Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle ore 12. La decisione dopo il vertice finale in Prefettura Temi più discussi: Derby Roma-Lazio: la Prefettura dice no alla proposta della Lega Calcio, che ricorre al Tar; Roma-Lazio, la prefettura: Derby sarà lunedì alle 20:45. La Lega Serie A non ci sta; Derby di Roma: decide il prefetto, la Lega Calcio nel caos; Derby di lunedì sera: bocciata la proposta delle 12, la Lega va al Tar. ???? ?????? ?? ????????? ?????-????? La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno trovato l’accordo: il derby Roma-Lazio , Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre immischiate nella corsa Champions si giocheranno domenica all x.com Derby Roma, accordo Lega A-Prefettura: si gioca domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. La decisione è stata assunta al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ... lapresse.it Data e orario Roma-Lazio, accordo UFFICIALE tra Lega e PrefettoParliamoci chiaro, in un mondo ideale e in un sistema calcio realmente funzionante, il caos che si è scatenato in questi giorni sul Derby della Capitale non si sarebbe mai verificato. Conoscendo già d ... asromalive.it