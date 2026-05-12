Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, si trova al Foro Italico di Roma per assistere al match tra Jannik Sinner e Lorenzo Pellegrino. La partita si sta svolgendo in un clima di grande attesa, con molti tifosi presenti per seguire l'incontro tra i due atleti. Galliani è stato fotografato mentre osservava attentamente l'andamento del match, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

L'ex rossonero, squadra in cui rimase per oltre 30 lunghi anni, è un grandissimo appassionato di tennis e, di conseguenza, ha voluto essere presente questo match a tutti i costi. Presente, per l'appunto, sugli spalti di Roma, l'ex amministratore delegato, per ripararsi dal forte sole, ha voluto indossare un cappellino del Milan. Ma non è tutto, c'è anche una curiosità aggiuntiva. Oltre ad essere un derby del tutto azzurro, quello di oggi è un derby anche tra Milan ed Inter. Come sappiamo, Jannick Sinner è un grandissimo tifoso del Milan e, in più occasioni, è stato visto a San Siro per seguire da vicino la squadra. Pellegrino, invece, è un tifoso nerazzurro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Galliani al Foro italico per Sinner-Pellegrino: derby di fuoco

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