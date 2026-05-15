Il derby di Roma si svolgerà alle 12 e il piano di sicurezza prevede che il Foro Italico sia completamente blindato già da sabato sera. Il Questore ha dichiarato che si tratterà di un intervento gestionale e operativo senza precedenti. Le forze dell’ordine hanno predisposto misure specifiche per garantire il rispetto delle norme e prevenire ogni eventuale problema legato alla manifestazione. La zona intorno allo stadio sarà soggetta a controlli intensificati in previsione dell’evento sportivo.

Si è tenuto oggi pomeriggio in Questura il tavolo tecnico al quale hanno preso parte i vertici del Comune e delle forze dell’ordine, con la Lega Serie A, Sport e Salute e gli organizzatori degli Internazionali, per mettere a punto il piano di sicurezza in occasione del derby di Roma. Si è trattato del primo vertice per definire il piano di sicurezza per il derby di domenica alle 12, che sarà comunque messo in relazione anche con quello delle finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico, che comprendono anche quelle di doppio maschile - con la possibilità della presenza di Bolelli e Vavassori, approdati nella semifinale che giocheranno domani - e di quelle femminili alla stessa ora di Roma-Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Derby di Roma alle 12, ecco il piano sicurezza: Foro Italico totalmente blindato già da sabato sera

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ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA

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