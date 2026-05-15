Derby della Capitale | Roma in Champions e Lazio in cerca di riscatto

Nel derby della Capitale, la Roma si prepara a disputare una partita di Champions League, mentre la Lazio cerca di conquistare una vittoria per migliorare la propria classifica. La Lazio dovrà affrontare l’assenza di Romagnoli in difesa, e si stanno valutando i possibili sostituti. Nel frattempo, l’allenatore della Roma sta considerando come integrare Pellegrini nel modulo di gioco, in vista della prossima sfida. Le due squadre si preparano ad affrontare impegni importanti, con obiettivi diversi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sostituirà Romagnoli per coprire il buco in difesa alla Lazio?. Come influenzerà il rientro di Pellegrini la formazione di Gasperini?. Quale coppia d'attacco sceglierà la Roma per puntare alla Champions?. Perché la Lazio deve giocare questo derby per puro orgoglio?.? In Breve Roma schiererà Malen, Soulé, Dybala, Cristante, Koné, Celik, Wesley, Mancini, N’Dicka, Hermoso e Svilar.. Lazio punterà su Motta, Marusic, Luca Pellegrini, Basic, Rovella, Taylor, Dele-Bashiru, Noslin e Zaccagni.. Lazio dovrà gestire l'assenza difensiva di Romagnoli con Provstgaard e Gila in campo.. Partita in diretta esclusiva su Dazn domenica 17 maggio alle ore 12:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby della Capitale: Roma in Champions e Lazio in cerca di riscatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAJI – Roma Comanda (Derby della Capitale | AS Roma vs SS Lazio Rap Clash) Sullo stesso argomento Roma-Lazio, il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12Il braccio di ferro si è concluso con il via libera della Prefettura: la Lega Serie A ha ottenuto il cambio d’orario per il derby della Capitale. Leggi anche: Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby della Capitale Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby della Capitale ift.tt/4gUeXxJ x.com Maurizio Sarri sul Derby della Capitale che si gioca alle 12:30: Spero che non ci costringeranno a giocare a quell'ora, e qualcuno dovrebbe dimettersi solo per averlo proposto. Posso dirvi ora, se lo fanno, non mi presenterò alle interviste stampa in segno di p reddit Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby della CapitalePer la stracittadina che per i giallorossi vale la corsa alla Champions League, Gasperini recupera Lorenzo Pellegrini mentre Sarri perde per squalifica Romagnoli ... romatoday.it Roma Lazio: dove vedere il derby della Capitale in tv e streamingRoma Lazio derby della Capitale dopo diverse variazioni e spostamenti di orario, dovrebbe disputarsi ... msn.com