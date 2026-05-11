Sono stati resi noti gli orari ufficiali della 37ª giornata di Serie A. La giornata si aprirà con il derby di Roma alle 12.30, mentre alle 12 si disputeranno anche le partite tra Pisa e Napoli e altre sfide decisive per la corsa alla Champions League. La domenica 17 maggio sarà quindi caratterizzata da diversi incontri giocati in mattinata, con alcune partite che potrebbero avere un peso importante sulla classifica finale.

Sono ufficiali gli orari della 37esima giornata del campionato di Serie A. E domenica 17 maggio e partite per conquistare la Champions si giocheranno alle 12.30. Mezzogiorno di Champions. Sotto il sole di maggio, già immaginiamo le polemiche. Soprattutto di Maurizio Sarri che si era lamentato e aveva minacciato il silenzio stampa nel caso in cui fosse stato scelto quest’orario. Quindi si lamenterà ma non in pubblico. Peraltro mercoledì sera la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia e avrà appena tre giorni per recuperare. Va da sé che, se dovesse perdere, a lamentarsi sarebbe Gasperini. Le partite che si giocheranno domenica alle 12.30 saranno: Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Decisione anticipata dall’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mezzogiorno di Champions, Pisa-Napoli e anche il derby di Roma alle 12.30 (mo chi lo sente a Sarri)

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