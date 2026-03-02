Marchegiani elogia la Juve | Non ha mollato e ha fatto quello che poteva La Roma pensava di averla già vinta per questo motivo

Luca Marchegiani ha commentato il pareggio tra Juventus e Roma, dicendo che la Juventus non ha mollato e ha fatto tutto il possibile. Ha inoltre affermato che la Roma pensava di aver già vinto, motivo per cui ha sottolineato l’impegno della squadra bianconera. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato aperte alcune possibilità nella corsa al campionato.

Marchegiani ancora titubante: «La Juventus non mi ha ancora convinto, non si può dire che sia già guarita». Lo ha detto dopo Pisa! Greggio Spalletti ha trasformato la Juve. Marchegiani: La Juventus non ha mollato. La Roma ha pensato di averla vinta. Partita giocata su ritmi pazzeschi. I bianconeri avevano…Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida giocata dalla Juventus contro la Roma: Dal punto di vista dell'atteggiamento non ha mollato, la Juve ha fatto quello ... Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: La Roma stasera pensava di averla già vinta L'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il pirotecnico pareggio tra Roma.