Marchegiani elogia la Juve | Non ha mollato e ha fatto quello che poteva La Roma pensava di averla già vinta per questo motivo 

Da juventusnews24.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Marchegiani ha commentato il pareggio tra Juventus e Roma, dicendo che la Juventus non ha mollato e ha fatto tutto il possibile. Ha inoltre affermato che la Roma pensava di aver già vinto, motivo per cui ha sottolineato l’impegno della squadra bianconera. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato aperte alcune possibilità nella corsa al campionato.

Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Le ultime McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marchegiani elogia la juve non ha mollato e ha fatto quello che poteva la roma pensava di averla gi224 vinta per questo motivo160
© Juventusnews24.com - Marchegiani elogia la Juve: «Non ha mollato e ha fatto quello che poteva. La Roma pensava di averla già vinta per questo motivo» 

Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le...

Marchegiani ancora titubante: «La Juventus non mi ha ancora convinto, non si può dire che sia già guarita». Lo ha detto dopo Pisa!Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Contenuti e approfondimenti su Marchegiani elogia.

Argomenti discussi: Juventus Greggio Spalletti ha trasformato la Juve.

marchegiani elogia la juveMarchegiani: La Juventus non ha mollato. La Roma ha pensato di averla vinta. Partita giocata su ritmi pazzeschi. I bianconeri avevano…Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida giocata dalla Juventus contro la Roma: Dal punto di vista dell'atteggiamento non ha mollato, la Juve ha fatto quello ... tuttojuve.com

marchegiani elogia la juveMarchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: La Roma stasera pensava di averla già vintaL'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il pirotecnico pareggio tra Roma. tuttomercatoweb.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.