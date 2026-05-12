Tra ottobre 2024 e ottobre 2025, un aeroporto militare a Pisa ha visto decollare 38 voli di C-130J verso la Libia, secondo i dati disponibili. L’Onu ha chiesto spiegazioni sull’attività, ma Roma non ha fornito risposte. Di conseguenza, l’organizzazione internazionale ha dichiarato l’Italia non conforme alle norme dell’embargo. Un mese dopo, la Farnesina ha emesso una replica ufficiale riguardo a quanto emerso nel rapporto.

C’è un aeroporto militare a Pisa da cui, fra il 28 ottobre 2024 e il 25 ottobre 2025, sono decollati trentotto voli di C-130J della 46ª Brigata Aerea diretti in Libia. Misurata soprattutto, qualcuno a Tripoli, qualcuno a Bengasi. Lo certifica un documento delle Nazioni Unite: il rapporto finale S2026224 del Panel di esperti incaricato di vigilare sull’embargo libico, trasmesso al Consiglio di sicurezza il 24 marzo 2026 e firmato dalla coordinatrice Salma Arka. L’allegato 20 elenca registrazioni, date, rotte e numeri di volo: dieci velivoli identificati uno per uno, dalle matricole MM62177 a MM62223. Il Panel ha chiesto all’Italia di chiarire la natura di quei voli.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Voli militari da Pisa alla Libia, l’Onu ha chiesto spiegazioni (che Roma non ha dato) e ha dichiarato l’Italia “non conforme” all’embargo. La replica della Farnesina un mese dopo il report

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