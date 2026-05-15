Dengue diagnosticato un caso ad Albinea

È stato confermato un caso di dengue in un residente di Albinea, che era tornato da un viaggio in una zona dove questa malattia è comune. La persona si è rivolta alle autorità sanitarie, che hanno avviato le procedure di sorveglianza e controllo. Nessun altro dettaglio sulla condizione del paziente o sulle misure di prevenzione adottate è stato comunicato. La notizia arriva dopo che si sono verificati altri casi similari in diverse regioni italiane.

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È stato diagnosticato un caso di dengue in una persona residente nel comune di Albinea, recentemente rientrata da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica. Ieri in una nota la direzione dell’Azienda Usl Irccs di Reggio ha comunicato che le sue attuali condizioni di salute sono buone. A confermarlo è anche la sindaca Roberta Ibattici: "Vorrei rassicurare tutti sul fatto che la persona sta benee ha dei sintomi lievi. Le auguriamo una rapida e completa guarigione". In seguito alla segnalazione del caso sospetto è stato immediatamente attivato, in collaborazione con i Comuni di Albinea, Castellarano e Reggio, il protocollo straordinario di disinfestazione nelle aree in cui la persona ha soggiornato al rientro dal viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dengue, diagnosticato un caso ad Albinea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Disinfestazione ad Arezzo per un nuovo caso di Dengue Leggi anche: Un caso di dengue, via alla disinfestazione Diagnosticato un caso di Dengue nel Comune di AlbineaLa Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è stato diagnosticato un caso di Dengue in persona residente nel Comune di Albinea, recentemente rientrata da un viaggio in un’area in ... nextstopreggio.it Diagnosticato un caso di Dengue in una persona residente ad AlbineaALBINEA (Reggio Emilia) – Diagnosticato un caso di Dengue in una persona residente ad Albinea, recentemente rientrata da un viaggio in un’area dove la malattia è endemica. Lo comunica la Direzione del ... reggionline.com