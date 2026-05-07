Durante un interrogatorio presso la Procura di Pavia, un testimone ha affermato di non aver mai visto i video intimi di sua sorella insieme all’amico, che è coinvolto nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Lo stesso testimone ha anche dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti con l’indagato. La testimonianza si inserisce nelle udienze in corso relative al caso, che vede al centro le indagini sul crimine avvenuto alcuni anni fa.

Da una parte Marco Poggi che torna a difendere l’amico Andrea Sempio: “Non abbiamo mai visto i video intimi di mia sorella assieme”, avrebbe dichiarato mercoledì mattina interrogato in Procura a Pavia come testimone dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Dall’altra le nuove anticipazioni del TG1: un’intercettazione ambientale in auto in cui si sentirebbe il 38enne dire di aver chiamato per sbaglio casa Poggi per sapere se c’era Marco e di aver parlato pochi secondi con Chiara chiedendo quando il fratello sarebbe tornato. “Delle tre chiamate. lei ha detto.. ‘non ci voglio parlare con te (imitando una voce femminile) e. era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederti’ (riferendosi alla propria risposta, ndr) (poi imitando voce femminile) e lei mi ha messo giù.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi: “Mai visti con Sempio video intimi di Chiara”

Sempio 4 ore in procura, non risponde ai pm. Marco Poggi: “Con lui non ho mai visto video di Chiara”

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A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda x.com