La difesa di Andrea Sempio sta analizzando una replica delle ferite di Chiara Poggi nel quadro delle nuove indagini sul suo omicidio. La riapertura dell’inchiesta, che riguarda il delitto avvenuto il 13 agosto 2007, ha portato a esaminare nuovamente elementi legati alle caratteristiche delle ferite. Le autorità continuano a indagare senza trarre conclusioni definitive.

Nuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Il pool difensivo di Andrea Sempio, oggi 37enne, ha avviato un lavoro definito «inedito» per studiare la dinamica delle ferite riportate dalla vittima. Gli avvocati si sono riuniti a Roma, in un laboratorio nella zona Tiburtina, dove sono state realizzate riproduzioni plastiche della salma e delle lesioni riportate dalla giovane. L’obiettivo sarebbe analizzare con maggiore precisione forma, dimensioni e caratteristiche dell’arma del delitto. La ricostruzione della difesa. Secondo quanto spiegato dal legale Massimo Cataliotti, la difesa ha effettuato una ricostruzione parziale del corpo della vittima con e senza le ferite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio studia una replica delle ferite di Chiara Poggi

