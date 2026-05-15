In un'intervista esclusiva, l’unico indagato per il delitto di Garlasco si è difeso parlando della sua amicizia con Marco. Ha affermato di non credere che ci siano dubbi sulla sua innocenza e ha commentato i rapporti con l’amico coinvolto. La polizia ha raccolto le sue dichiarazioni in merito alle circostanze che lo riguardano, mentre le indagini continuano a seguire le piste aperte. Non sono stati ancora emessi provvedimenti ufficiali nei suoi confronti.

Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. "Non ho ammazzato io Chiara Poggi", ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati. Il 38enne ha ammesso di aver colto la fine delle indagini preliminari con un sospiro di sollievo e ha assicurato di "poter spiegare tutto" ciò che gli inquirenti hanno raccolto su di lui. Sulla famiglia Poggi, dal suo amico Marco ai genitori, ha commentato: "Ne hanno sentite di ogni contro di loro, è il punto più viscido e basso di questa vicenda". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "L'amicizia con Marco? Non penso abbia dubbi su di me"

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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