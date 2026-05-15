Delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa – AS 2026 2027 modello giuridico adattabile
Il Consiglio di Istituto ha approvato una delibera riguardante l'autorizzazione a superare i limiti di spesa previsti dalla normativa per l'anno scolastico 20262027. La decisione si riferisce ai casi in cui i costi dei libri di testo superano i limiti stabiliti, con un incremento massimo consentito del 20%. Questo atto è necessario quando si verifica uno sforamento dei tetti di spesa, consentendo di adottare un modello giuridico adattabile alle circostanze specifiche.
La delibera del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa costituisce un atto necessario nei casi in cui le adozioni dei libri di testo superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro la soglia massima del 20% prevista dal D.M. n. 512026. Tale atto assume una funzione di controllo e garanzia,. L'articolo Delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa – A.S. 20262027 (modello giuridico adattabile). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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