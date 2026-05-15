Delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa – AS 2026 2027 modello giuridico adattabile

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Istituto ha approvato una delibera riguardante l'autorizzazione a superare i limiti di spesa previsti dalla normativa per l'anno scolastico 20262027. La decisione si riferisce ai casi in cui i costi dei libri di testo superano i limiti stabiliti, con un incremento massimo consentito del 20%. Questo atto è necessario quando si verifica uno sforamento dei tetti di spesa, consentendo di adottare un modello giuridico adattabile alle circostanze specifiche.

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La delibera del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa costituisce un atto necessario nei casi in cui le adozioni dei libri di testo superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro la soglia massima del 20% prevista dal D.M. n. 512026. Tale atto assume una funzione di controllo e garanzia,. L'articolo Delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa – A.S. 20262027 (modello giuridico adattabile). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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