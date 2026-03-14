Concessione di locali scolastici a terzi | guida modello richiesta delibera del Consiglio Istituto contratto convenzione regolamento istituto

Il prossimo 20 marzo sarà pubblicata una guida che spiega come gestire la concessione di locali scolastici a enti esterni. La pubblicazione include il modello di richiesta, la delibera del Consiglio d'Istituto, il contratto di convenzione e il regolamento dell’istituto. La documentazione fornisce indicazioni pratiche per chi deve procedere con queste operazioni.

In arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Per consentire a terzi di utilizzare locali e beni di una scuola (aule, palestra, auditorium, attrezzature, laboratori, ecc.) occorre seguire una procedura amministrativa precisa prevista dalla normativa scolastica anche in relazione agli enti proprietari degli edifici (Comune. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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