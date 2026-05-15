Delegazione cinese di imprese dell' agroalimentare accolte a San Rossore
Nella giornata di oggi, un gruppo di rappresentanti di aziende cinesi operanti nel settore agroalimentare è stato ospitato presso il parco di San Rossore. L'incontro ha visto la partecipazione di enti locali, tra cui l’assessorato al turismo del comune di Pisa, l’Università di Pisa e Confcommercio Pisa, che hanno facilitato il dialogo tra le parti. La delegazione cinese comprendeva figure di spicco di alcune delle maggiori imprese del settore, provenienti dalla Cina, per discutere di possibili collaborazioni e scambi.
Sviluppo sostenibile nel segno della collaborazione internazionale: l'ente parco, l'assessorato al turismo del comune di Pisa, l'Università di Pisa e Confcommercio Pisa hanno accolto a San Rossore una delegazione cinese composta dai rappresentanti di importanti aziende impegnate nel ramo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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