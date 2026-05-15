Delegazione cinese di imprese dell' agroalimentare accolte a San Rossore

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, un gruppo di rappresentanti di aziende cinesi operanti nel settore agroalimentare è stato ospitato presso il parco di San Rossore. L'incontro ha visto la partecipazione di enti locali, tra cui l’assessorato al turismo del comune di Pisa, l’Università di Pisa e Confcommercio Pisa, che hanno facilitato il dialogo tra le parti. La delegazione cinese comprendeva figure di spicco di alcune delle maggiori imprese del settore, provenienti dalla Cina, per discutere di possibili collaborazioni e scambi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sviluppo sostenibile nel segno della collaborazione internazionale: l'ente parco, l'assessorato al turismo del comune di Pisa, l'Università di Pisa e Confcommercio Pisa hanno accolto a San Rossore una delegazione cinese composta dai rappresentanti di importanti aziende impegnate nel ramo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Musei, a Città della Scienza una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in ItaliaLa visita si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione...

Divulgazione: a San Rossore 'I pomeriggi dell'ambiente, Parco tra scienza e storia'Venerdì 27 marzo, sempre alle 17, la professoressa Iduna Arduini, docente di botanica presso l'Università di Pisa, parlerà della farnia (Quercus...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web