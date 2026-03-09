Divulgazione | a San Rossore ' I pomeriggi dell' ambiente Parco tra scienza e storia'

A San Rossore tornano gli incontri de 'I pomeriggi dell'ambiente', un ciclo di eventi che unisce scienza e storia nel Parco. La rassegna si inserisce nel programma di preparazione alla quinta edizione di ViviParco, una manifestazione culturale ambientale. Questi appuntamenti sono rivolti a chi desidera approfondire tematiche legate all’ambiente e alla storia del parco, offrendo un’occasione di confronto e di conoscenza.

Venerdì 27 marzo, sempre alle 17, la professoressa Iduna Arduini, docente di botanica presso l'Università di Pisa, parlerà della farnia (Quercus robur L.), pianta simbolo nel logo del Parco, per far luce sulla spontaneità o meno di questa specie, sul suo rapporto con l'acqua e sulle difficoltà di rinnovazione, ponendo le basi per ragionare sul futuro di questa specie e sugli interventi realizzati e possibili per sostenerla attivamente.

