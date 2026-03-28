Musei a Città della Scienza una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Da ildenaro.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ha visitato il complesso di Città della Scienza. La visita rientra nelle iniziative di internazionalizzazione del centro, mirate a rafforzare i rapporti tra Italia e Cina. La delegazione ha avuto modo di conoscere le strutture e le attività del museo, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro.

La visita si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina. Città della Scienza ha ospitato una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, guidata dal Ministro Consigliere per la Scienza e la Tecnologia, Lu Ping, accompagnato da funzionari dell’area scientifica e tecnologica. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di incontro tra i membri dell’ambasciata e lo staff dell’ufficio Casa Cina, anche in vista del lavoro connesso alla realizzazione della XV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione, che si terrà in Italia nell’autunno 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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