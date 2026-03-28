Musei a Città della Scienza una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ha visitato il complesso di Città della Scienza. La visita rientra nelle iniziative di internazionalizzazione del centro, mirate a rafforzare i rapporti tra Italia e Cina. La delegazione ha avuto modo di conoscere le strutture e le attività del museo, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro.

La visita si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina. Città della Scienza ha ospitato una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, guidata dal Ministro Consigliere per la Scienza e la Tecnologia, Lu Ping, accompagnato da funzionari dell’area scientifica e tecnologica. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di incontro tra i membri dell’ambasciata e lo staff dell’ufficio Casa Cina, anche in vista del lavoro connesso alla realizzazione della XV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione, che si terrà in Italia nell’autunno 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna‘Pisa & Hohhot 2026’ è una settimana di scambio turistico-culturale italo-cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio, che vede la città... Contenuti utili per approfondire Città della Scienza Temi più discussi: La creatività incontra la scienza: GIOTTO e Didò a Città della Scienza; ICOM Campania a Città della Scienza - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Università Svelate: il 20 marzo UniCA apre musei, collezioni e luoghi della ricerca; Volta la Carta: la scienza diventa un gioco. Pasquetta in festa alla Città della ScienzaIn occasione della Pasquetta, lunedì 6 aprile Città della Scienza propone un programma speciale dedicato a famiglie, bambini e appassionati di scienza. Gli ... napolivillage.com Città della Scienza; a fine aprile e inizio maggio tornano i DidòLab dedicati ai cinque sensiLa creatività incontra la scienza: GIOTTO e Didò a Città della Scienza per un anno di laboratori dedicati alle nuove generazioni ... parksmania.it Città della Scienza added a new photo. - Città della Scienza - facebook.com facebook