Degustazioni di olio e vino Minni di virgini e concerto di Cristiano Malgioglio | cosa fare nel weekend

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel weekend tra il 14 e il 17 maggio Agrigento e la provincia si muovono tra grandi eventi popolari, degustazioni, spettacoli e appuntamenti immersi nella natura. Riflettori puntati soprattutto su Sambuca di Sicilia che vive i giorni centrali della 451esima festa dedicata a Maria Santissima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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