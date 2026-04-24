Degustazioni di vino picnic in giardino e tour nel parco minerario | cosa fare nel weekend del 25 aprile

Nel fine settimana tra il 24 e il 26 aprile si svolgono numerosi eventi in tutta la regione, tra cui degustazioni di vino, picnic in giardino e visite guidate in un parco minerario. Il programma include anche concerti di musica classica e jazz al Palacongressi, spettacoli teatrali, iniziative culturali e manifestazioni sportive. Tra le attività in programma ci sono inoltre eventi dedicati alla musica dal vivo, serate a tema e attività all'aperto come tour e incontri con esperti del settore.

Nel weekend tra il 24 e il 26 aprile un calendario ricco tra musica, teatro, natura, sport e iniziative culturali: dalla degustazione “Storie da bere” alla Valle dei Templi al gran finale della rassegna classica e jazz al Palacongressi, dal concerto solidale di Racalmuto alla serata astronomica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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