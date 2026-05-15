Cristiano Malgioglio Al Bano e Raffaella Fico | a Sambuca Minni di virgini e festa per la Madonna

A Sambuca di Sicilia si sta per svolgere un evento che durerà quattro giorni, caratterizzato da momenti di devozione, spettacoli e tradizioni popolari. La manifestazione culminerà con la celebrazione della 451esima festa dedicata a Maria Santissima dell’Udienza. Tra gli appuntamenti previsti, ci saranno anche esibizioni di artisti noti e momenti di aggregazione legati alle tradizioni locali. La comunità si prepara a vivere intensamente questa ricorrenza religiosa e culturale che richiama partecipanti da diverse zone.

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Sambuca di Sicilia si prepara a vivere 4 giorni di devozione, spettacolo e tradizione con il gran finale della 451esima festa in onore di Maria Santissima dell’Udienza. Un appuntamento storico che ogni anno trasforma il borgo belicino in un grande palcoscenico popolare tra riti religiosi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Soccorso epico al Minni Minni: 83enne ritrovato dall’elicottero? Cosa sapere Un uomo di 83 anni è stato ritrovato dall'elicottero della Guardia di Finanza a Villasimius. Villasimius, salvato l’83enne: soccorso aereo sul Monte Minni Minni? Cosa sapere Un uomo di 83 anni è stato ritrovato il 28 aprile sul Monte Minni Minni. Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio ospiti per la finale del San Marino Song ContestDunque si aggiungono alla line-up Tommy Cash, il cantante estone che lo scorso anno ha conquistato tutti con la sua inconfondibile carica provocatoria, e grazie al successo di Espresso macchiato, ... quotidianodipuglia.it Il Titano canta per l’Europa. Malgioglio, Tommy Cash e Al Bano tra gli ospitiLe luci, l’orchestra, tante star e un pass per l’Europa che vale un sogno: il San Marino Song Contest 2026 trasforma il Titano in un palcoscenico internazionale. Con un annuncio arrivato all’ultima ... ilrestodelcarlino.it