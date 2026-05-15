Deficit sanitario da 350 milioni | pronta la manovra di Decaro i meloniani chiamano i dg di Asl e ospedali in audizione

Da foggiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta a un deficit sanitario di 350 milioni di euro, è stata predisposta una nuova manovra da parte delle autorità regionali. La misura mira a assicurare la sostenibilità del sistema sanitario locale e a mantenere inalterata la disponibilità dei servizi per i cittadini. Nel frattempo, i rappresentanti del partito di opposizione hanno convocato i direttori generali delle aziende sanitarie e degli ospedali per un’audizione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

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È pronta la manovra “finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini”. Così da Bari annunciano le misure che la Regione Puglia si appresta ad adottare nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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