Deficit sanitario da 350 milioni | pronta la manovra di Decaro i meloniani chiamano i dg di Asl e ospedali in audizione

In risposta a un deficit sanitario di 350 milioni di euro, è stata predisposta una nuova manovra da parte delle autorità regionali. La misura mira a assicurare la sostenibilità del sistema sanitario locale e a mantenere inalterata la disponibilità dei servizi per i cittadini. Nel frattempo, i rappresentanti del partito di opposizione hanno convocato i direttori generali delle aziende sanitarie e degli ospedali per un’audizione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

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