Regione Campania un ventennio per rientrare dal deficit sanitario | tasse più alte tagli a ospedali e Asl

In Campania, il piano di rientro dal deficit sanitario ha richiesto circa vent'anni, durante i quali sono stati adottati aumenti di tasse e riduzioni di budget per ospedali e Asl. Questi interventi hanno portato a un peggioramento generale della qualità dei servizi sanitari, che si riflette nelle classifiche nazionali. La situazione ha coinvolto diverse amministrazioni e ha avuto ripercussioni sulla disponibilità di prestazioni e strutture.

Il piano di rientro dal disavanzo della sanità in Campania è stato un lungo percorso di lacrime e sangue, con tagli orizzontali che hanno spinto la qualità dei servizi in fondo alle classifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Regione Campania, 19 anni di piano di rientro del deficit sanitario: tasse più alte, tagli a ospedali e AslIl piano di rientro dal disavanzo della sanità in Campania è stato un lungo percorso di lacrime e sangue, con tagli orizzontali che hanno spinto la... Buco sanità, tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupatiSulla stessa lunghezza d'onda la Lega, che attraverso il presidente del gruppo regionale paventa il rischio chiusura e o di ridimensionamento di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regione Campania Temi più discussi: Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della Salute; Politica in lutto, Ispani piange l'ex sindaco Pasquale Piazza. Addio anche al primo salernitano presidente della Campania, Gaspare Russo.; Acqua irpina, un patrimonio conteso: storia, errori e responsabilità di uno ‘scippo’. Settimana della Cucina Italiana della Regione Campania a ParigiSi è svolta a Parigi la Settimana della Cucina Italiana della Regione Campania, un'iniziativa dedicata alla promozione internazionale della cultura gastronomica campana, a seguito del riconoscimento d ... ansa.it Campania, giunta approva Piano Sociale Regionale 2024-2026La giunta regionale della Campania ha approvato il Piano Sociale Regionale 2024-2026, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e s ... ansa.it “Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i citta - facebook.com facebook #regione campania, Fico: «Soddisfazione per uscita da piano rientro sanitario» x.com