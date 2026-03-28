Regione Campania 19 anni di piano di rientro del deficit sanitario | tasse più alte tagli a ospedali e Asl

Dopo diciannove anni di piano di rientro dal deficit sanitario, la regione Campania ha adottato misure che hanno comportato aumenti delle tasse e riduzioni di risorse per ospedali e Asl. Questa fase ha visto tagli diffusi alle strutture e ai servizi, influendo sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini. La situazione si trascina da quasi due decenni senza significativi cambiamenti nella gestione del comparto.

Il piano di rientro dal disavanzo della sanità in Campania è stato un lungo percorso di lacrime e sangue, con tagli orizzontali che hanno spinto la qualità dei servizi in fondo alle classifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Campania: addio al piano di rientro sanitario dopo 19 anni di commissariamentoCampania: il Ministero della Salute approva l'uscita dal piano di rientro sanitario. Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Contenuti utili per approfondire Regione Campania Temi più discussi: Buongiorno Regione - Campania - Buongiorno Regione Campania del 19/03/2026 - Video; Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133. Quali sono i sintomi e come si trasmette; Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della Salute; Edizione del 22/03/2026 - 12:10 - GR Regionale Campania. Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Intesa col Ministero della Salute, si torna alla gestione ordinaria del sistema sanitario regionale. Leggi tutt ... fanpage.it Campania: addio al piano di rientro sanitario dopo 19 anni di commissariamentoCampania: il Ministero della Salute approva l'uscita dal piano di rientro sanitario. Dopo 19 anni termina il commissariamento: via a nuove assunzioni e investimenti. 2anews.it “Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i citta - facebook.com facebook #regione campania, Fico: «Soddisfazione per uscita da piano rientro sanitario» x.com