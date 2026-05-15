Decollatura | un cammino botanico per riscoprire le erbe selvatiche

Sabato prossimo si terrà un evento dedicato alla scoperta delle erbe selvatiche nella zona di Decollatura. Durante la giornata, un esperto condurrà i partecipanti in un percorso tra la natura delle Sila e delle Valli Cupe, illustrando come riconoscere le piante commestibili dalle erbacce comuni. Il percorso si concentrerà su tecniche pratiche di identificazione e sull’uso delle erbe nel rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è fornire strumenti utili per apprezzare e conoscere meglio le piante che crescono spontaneamente nella regione.

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? Punti chiave Come distinguere le erbe commestibili dalle semplici erbacce lungo il sentiero?. Chi è l'esperto che guiderà la ricerca tra Sila e Valli Cupe?. Perché i nomi dialettali delle piante sono fondamentali per la sopravvivenza?. Come può la botanica salvare l'economia agricola del territorio locale?.? In Breve Ritrovo ore 16.15 presso la località Passaggio per la passeggiata botanica.. Prenotazioni tramite Eliana al numero 380.3748276 o email [email protected].. Collaborazione tra Comune, Pro Loco e Condotta Slow Food Soverato-Versante Ionico.. Sinergia con il Mercato Contadino per valorizzare le produzioni agricole locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decollatura: un cammino botanico per riscoprire le erbe selvatiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alto Savio: erbe selvatiche, raccolta e degustazioneL’Alto Savio si prepara ad accogliere i visitatori con un itinerario dedicato alle erbe spontanee, promesso dall’associazione ‘Tra Monti e Valli’ di... Erbe selvatiche e ricerca oncologica: il percorso a Porto Venere? Cosa scoprirai Come si trasformano le erbe selvatiche in piatti per la ricerca? Chi guiderà i partecipanti tra i sentieri del monte Muzzerone? Cosa...