A Porto Venere, un progetto unisce la raccolta di erbe selvatiche e la ricerca oncologica, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra i sentieri del monte Muzzerone. Durante l’escursione, vengono illustrate le tecniche di raccolta e le potenzialità delle piante spontanee nella preparazione di piatti tradizionali. La giornata prevede anche incontri con esperti che spiegano come le erbe vengono utilizzate nel settore scientifico per studi sul cancro.

? Cosa scoprirai Come si trasformano le erbe selvatiche in piatti per la ricerca?. Chi guiderà i partecipanti tra i sentieri del monte Muzzerone?. Cosa si imparerà durante la lezione pratica di cucina a Le Grazie?. Come può la biodiversità locale finanziare concretamente la lotta ai tumori?.? In Breve 9 maggio ore 17:00 conferenza e lezione culinaria con Daniela Senese a Le Grazie. 17 maggio ore 9:00 passeggiata botanica con Antonella Sarnataro verso il monte Muzzerone. Partecipazione tramite contributo volontario per finanziare la ricerca Lilt contro i tumori. Incontro tra gruppo Le Fantele e Terre Alte per valorizzare biodiversità del Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erbe selvatiche e ricerca oncologica: il percorso a Porto Venere

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