L’Alto Savio si prepara a ospitare un evento dedicato alla raccolta e degustazione di erbe selvatiche, organizzato dall’associazione ‘Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno. L’iniziativa prevede un percorso guidato tra i territori locali, con l’obiettivo di far conoscere le piante spontanee presenti nella zona. L’appuntamento mira a coinvolgere i partecipanti in un’attività che combina natura e tradizione.

L’Alto Savio si prepara ad accogliere i visitatori con un itinerario dedicato alle erbe spontanee, promesso dall’associazione ‘Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno. La prima uscita è fissata per domenica 29 marzo, partendo dalla fattoria Ca’ di Gianni per una raccolta seguita da degustazione al centro sociale Auser. Il progetto mira a recuperare la conoscenza delle piante selvatiche locali, trasformando l’escursione in un’esperienza culinaria concreta dove partecipanti raccoglieranno ingredienti per preparare creme e tisane. L’iniziativa richiede un contributo di cinque euro e prevede un limite temporale stretto per le iscrizioni, che devono avvenire entro venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Savio: erbe selvatiche, raccolta e degustazione

