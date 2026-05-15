Decine di parenti e collaboratori di politici di centrodestra assunti dall’ente di formazione della Sicilia | scatta l’ispezione

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di parenti e collaboratori di politici di centrodestra sono stati assunti in breve tempo dall’ente di formazione della Regione Siciliana. Tra le persone coinvolte ci sono mogli, figli, generi e altri collaboratori. L’operazione di assunzione ha suscitato attenzione e ha portato all’avvio di un’ispezione ufficiale. Le autorità stanno verificando i criteri e le modalità con cui sono stati effettuati i processi di assunzione. La situazione ha generato un interesse crescente nel pubblico e tra gli organi di controllo.

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Mogli, figli, generi e collaboratori di politici del centrodestra assunti a tempo record dall’ente di formazione della Regione Siciliana. Stiamo parlando del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (Cefpas), con sede a Caltanissetta, guidato dall’uscente manager Roberto Sanfilippo, che tra il 3 ed il 13 febbraio di quest’anno, ha conferito 75 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), della durata di due mesi, per importi che superano i 6mila euro. “Ho denunciato alla Procura di Caltanissetta il caso Cefpas, pur sapendo che con l’ abrogazione dell’abuso d’ufficio si mette al riparo l’intera procedura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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