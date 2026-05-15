Decine di parenti e collaboratori di politici di centrodestra assunti dall’ente di formazione della Sicilia | scatta l’ispezione

Decine di parenti e collaboratori di politici di centrodestra sono stati assunti in breve tempo dall’ente di formazione della Regione Siciliana. Tra le persone coinvolte ci sono mogli, figli, generi e altri collaboratori. L’operazione di assunzione ha suscitato attenzione e ha portato all’avvio di un’ispezione ufficiale. Le autorità stanno verificando i criteri e le modalità con cui sono stati effettuati i processi di assunzione. La situazione ha generato un interesse crescente nel pubblico e tra gli organi di controllo.

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