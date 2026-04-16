Viavai sospetto nel negozio scatta l' ispezione della locale | sequestrate decine di prodotti per svapare

Durante un’ispezione in un negozio, le autorità hanno trovato un traffico sospetto di prodotti destinati allo svapo. Il titolare del negozio non aveva l’autorizzazione richiesta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dopo un’operazione durata diverse ore, il Nucleo di polizia commerciale ha sequestrato oltre sessanta articoli legati al fumo. Nessuna persona è stata denunciata o arrestata durante le operazioni.

Il titolare del negozio era privo dell’autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per questo motivo, dopo una lunga operazione condotta dal Nucleo di polizia commerciale della locale di Trieste, oltre 60 prodotti da fumo sono stati sequestrati. A finire nei guai è stato.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate La droga nel garage, il viavai sospetto in casa: in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashishZibido San Giacomo (Milano), 10 marzo 2026 – Blitz dei carabinieri della stazione di Binasco, che nell’ambito di un’articolata attività di contrasto... Leggi anche: Scoperti ad imbrattare un treno della metro: sequestrate decine di bombolette Altri aggiornamenti Temi più discussi: Auto di grossa cilindrata, tessere di Mahjong e fiumi di banconote: blitz in una bisca a Milano; La consegna a Livorno, inseguiti fino a Pisa: avevano 5 chili di hashish in macchina; Un sospetto viavai attira la polizia: la scoperta sul pianerottolo di un palazzo; Monza, tre minorenni spacciano nel giardino dietro l'asilo: segnalazione alla Polizia, denunciati. La droga nel garage, il viavai sospetto in casa: in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashishL’operazione è scaturita dal monitoraggio di un insolito movimento di persone nei pressi di un’abitazione di via 25 Aprile. I militari, insospettiti dal continuo viavai di soggetti, hanno avviato una ... ilgiorno.it Sospetto viavai in casa: la polizia incastra un 36enne con cocaina e crackNella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Gallipoli e delle unità cinofile hanno denunciato a piede libero un uomo del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ... lecceprima.it Un viavai sospetto di auto di lusso, tapparelle abbassate ma non abbastanza da nascondere le tessere del Mahjong e un giro d'affari da migliaia di euro. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Comasina, che nel pomeriggio di lunedì hanno fat facebook